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В Венгрии договорились с "Газпромом" об отсрочке платежа за газ, - СМИ

Фото: в Венгрии договорились с "Газпромом" об отсрочке платежа за газ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгерская энергетическая компания MVM подписала договор с "Газпромом", который позволит отсрочить ее платеж за газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Origo.

По его информации, компании утвердили отсрочку платежей на предстоящую зиму. Договор был подписан для "смягчения влияния мировых цен на венгерскую компанию" и, как отмечается, он позволит повысить гибкость финансирования MVM.

При этом в Origo также напомнили, что поставки газа в Венгрию из России гарантируются контрактом, который был подписан в 2021 году, и дополнительными поставками "голубого топлива".

Напомним, Венгрия открыто выступает против введения газового эмбарго против России на фоне вторжения в Украину. Так пресс-секретарь венгерского правительства Александра Сенткирали заявляла, что запрет на импорт российского газа означал бы “выстрел в легкие для Европы”.

При этом Венгрия продолжает увеличивать свою зависимость от газа из РФ. Так РФ с сентября поставляет в Венгрию на 5,8 млн кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

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