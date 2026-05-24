Угорщина зробила заяву про атаку Росії на Київ

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Аніти Орбан .

Орбан назвала нічний удар по столиці нагадуванням про людську ціну війни.

"Жорстокий нічний напад Росії на Київ - це ще одне жахливе нагадування про людську ціну цієї війни. Мирне населення ніколи не повинно прокидатися від ракет, безпілотників, вибухів та страху за своє життя", - заявила вона.

Глава угорського МЗС наголосила на наслідках обстрілу для цивільних.

"Зруйновані будинки, розбиті сім'ї, вбиті та поранені невинні люди - це неприйнятно. Ми рішуче засуджуємо напад і підтримуємо жертв і народ України", - додала міністерка.

Уночі 24 травня російські війська завдали комбінованого удару, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Під удар потрапили Київ, Київська, Черкаська та Полтавська області.

У столиці обстріл охопив усі райони. Внаслідок атаки на Київ загинули двоє людей, ще 77 дістали поранення.