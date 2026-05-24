ua en ru
Нд, 24 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Угорщина зробила заяву про атаку Росії на Київ

15:31 24.05.2026 Нд
2 хв
Угорщина, яка роками уникала оцінок, цього разу не змовчала
aimg Валерія Абабіна
Угорщина зробила заяву про атаку Росії на Київ Фото: Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Аніти Орбан.

Читайте також: Під ударом Київ, Черкаси та Полтавщина: що відомо про атаку РФ

Орбан назвала нічний удар по столиці нагадуванням про людську ціну війни.

"Жорстокий нічний напад Росії на Київ - це ще одне жахливе нагадування про людську ціну цієї війни. Мирне населення ніколи не повинно прокидатися від ракет, безпілотників, вибухів та страху за своє життя", - заявила вона.

Глава угорського МЗС наголосила на наслідках обстрілу для цивільних.

"Зруйновані будинки, розбиті сім'ї, вбиті та поранені невинні люди - це неприйнятно. Ми рішуче засуджуємо напад і підтримуємо жертв і народ України", - додала міністерка.

Уночі 24 травня російські війська завдали комбінованого удару, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Під удар потрапили Київ, Київська, Черкаська та Полтавська області.

У столиці обстріл охопив усі райони. Внаслідок атаки на Київ загинули двоє людей, ще 77 дістали поранення.

Нагадаємо, 13 травня Росія завдала масштабного удару по західній Закарпатській області, де проживає угорська меншина.

Тоді Аніта Орбан викликала посла РФ у Будапешті та особисто засудила атаку, назвавши удари по Закарпаттю неприйнятними для Угорщини.

Цей крок став відходом від попередньої лінії угорського уряду, який раніше уникав прямого засудження дій Росії проти України.

Згодом між Києвом і Будапештом відновилися переговори на рівні міністрів закордонних справ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Угорщина Обстріл Києва Війна в Україні
Новини
Росія вдарила "Орєшніком" по Київщині, - Ігнат
Росія вдарила "Орєшніком" по Київщині, - Ігнат
Аналітика
"Космос – це завжди дорого й довго". Чи зможе Україна створити власні ракети-носії
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Космос – це завжди дорого й довго". Чи зможе Україна створити власні ракети-носії