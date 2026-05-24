Венгрия сделала заявление об атаке России на Киев

15:31 24.05.2026 Вс
2 мин
Венгрия, которая годами избегала оценок, на этот раз не смолчала
aimg Валерия Абабина
Венгрия сделала заявление об атаке России на Киев Фото: Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан (Getty Images)
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан осудила ночную комбинированную атаку России на Киев и выразила поддержку пострадавшим и народу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Аниты Орбан.

Орбан назвала ночной удар по столице напоминанием о человеческой цене войны.

"Жестокое ночное нападение России на Киев - это еще одно ужасное напоминание о человеческой цене этой войны. Мирное население никогда не должно просыпаться от ракет, беспилотников, взрывов и страха за свою жизнь", - заявила она.

Глава венгерского МИД подчеркнула последствия обстрела для гражданских.

"Разрушенные дома, разбитые семьи, убитые и раненые невинные люди - это неприемлемо. Мы решительно осуждаем нападение и поддерживаем жертв и народ Украины", - добавила министр.

Ночью 24 мая российские войска нанесли комбинированный удар, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под удар попали Киев, Киевская, Черкасская и Полтавская области.

В столице обстрел охватил все районы. В результате атаки на Киев погибли два человека, еще 77 получили ранения.

Напомним, 13 мая Россия нанесла масштабный удар по западной Закарпатской области, где проживает венгерское меньшинство.

Тогда Анита Орбан вызвала посла РФ в Будапеште и лично осудила атаку, назвав удары по Закарпатью неприемлемыми для Венгрии.

Этот шаг стал отходом от предыдущей линии венгерского правительства, которое ранее избегало прямого осуждения действий России против Украины.

Впоследствии между Киевом и Будапештом возобновились переговоры на уровне министров иностранных дел.

