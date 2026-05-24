Венгрия сделала заявление об атаке России на Киев

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан осудила ночную комбинированную атаку России на Киев и выразила поддержку пострадавшим и народу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Аниты Орбан .

Орбан назвала ночной удар по столице напоминанием о человеческой цене войны.

"Жестокое ночное нападение России на Киев - это еще одно ужасное напоминание о человеческой цене этой войны. Мирное население никогда не должно просыпаться от ракет, беспилотников, взрывов и страха за свою жизнь", - заявила она.

Глава венгерского МИД подчеркнула последствия обстрела для гражданских.

"Разрушенные дома, разбитые семьи, убитые и раненые невинные люди - это неприемлемо. Мы решительно осуждаем нападение и поддерживаем жертв и народ Украины", - добавила министр.

Ночью 24 мая российские войска нанесли комбинированный удар, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под удар попали Киев, Киевская, Черкасская и Полтавская области.

В столице обстрел охватил все районы. В результате атаки на Киев погибли два человека, еще 77 получили ранения.