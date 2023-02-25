Угорщина знову відклала ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

За його словами, парламент може проголосувати за ратифікацію вступу до НАТО Фінляндії та Швеції наприкінці березня.

"До того, як Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО і стануть союзниками, уряд Угорщини хоче знати, чому вони "наклепували" на нас", - також заявив керівник апарату прем'єр-міністра.

Він додав, що нещодавно було закрите засідання фракції, де з'ясували, хто в правлячій партії виступав проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Прем'єр-міністр Угорщини попросив підтримати членство двох країн у Північноатлантичному альянсі.

Нещодавно Орбан заявив, що Швеція та Фінляндія повинні перестати "поширювати неправду" про Будапешт, якщо хочуть отримати від Угорщини підтримку на шляху до НАТО.