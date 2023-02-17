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Президент Фінляндії не виключив вступ до НАТО без Швеції

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П'ятниця 17 лютого 2023 17:15
Президент Фінляндії не виключив вступ до НАТО без Швеції Фото: президент Фінляндії Саулі Ніїністе (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Фінляндія не має наміру відкликати заявку на членство в НАТО, якщо Туреччина не ратифікує членство Швеції.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Ніїністе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Verkkouutiset.

"Ми не хочемо і не можемо відкликати нашу заявку (на членство в НАТО, - ред.). Ми висловили свою волю, подавши заявку, і ми не можемо просто здатися і відкликати її", - заявив він.

При цьому глава держави наголосив, що Фінляндія та Швеція хочуть якнайшвидше приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

"Це наше волевиявлення. Ставлення Туреччини до цього волевиявлення залежить тільки і виключно від Туреччини", - заявив він, додавши, що Туреччина має своє розуміння ситуації та подальших дій.

Нагадаємо, парламент Фінляндії 28 лютого проведе голосування за ухвалення необхідного законодавства, яке дозволить Гельсінкі стати членом НАТО.

Крім того, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що заявку на вступ Фінляндії до НАТО можуть розглянути окремо від Швеції.

При цьому прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наполягає на спільному з Фінляндією вступі до Альянсу.

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