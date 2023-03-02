Угорщина знову перенесла голосування щодо схвалення членства Фінляндії та Швеції в НАТО

Таким чином, Угорщина продовжує залишатися однією з двох країн, яка все ще не схвалила членство Швеції та Фінляндії в НАТО.

Перенести голосування парламент Угорщини вирішив після того, як прем'єр Віктор Орбан звинуватив скандинавські країни у "розповсюдженні брехні".

"Неправильно, що вони просять нас прийняти їх на борт, у той час як вони поширюють відверту брехню про Угорщину, про верховенство закону в Угорщині, про нашу демократію та про життя тут. Як хтось може хотіти бути нашим союзником у військовій системі, поки вони безсоромно розповсюджують брехню про Угорщину? Тому давайте зупинимося для дружньої розмови та запитаємо їх, як таке може бути", - заявляв він 24 лютого.

Варто зауважити, що Угорщина затягує ратифікацію членства Фінляндії та Швеції в НАТО з липня 2022 року.