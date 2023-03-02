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Угорщина знову перенесла голосування щодо схвалення членства Фінляндії та Швеції в НАТО

Фото: Угорщина знову перенесла голосування щодо схвалення членства Фінляндії та Швеції в НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Національні збори Угорщини вирішили в черговий раз перенести голосування щодо ратифікації заявок Швеції та Фінляндії на вступ у Північноатлантичний альянс.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press, про це свідчить оновлений графік парламенту.

Таким чином, Угорщина продовжує залишатися однією з двох країн, яка все ще не схвалила членство Швеції та Фінляндії в НАТО.

Перенести голосування парламент Угорщини вирішив після того, як прем'єр Віктор Орбан звинуватив скандинавські країни у "розповсюдженні брехні".

"Неправильно, що вони просять нас прийняти їх на борт, у той час як вони поширюють відверту брехню про Угорщину, про верховенство закону в Угорщині, про нашу демократію та про життя тут. Як хтось може хотіти бути нашим союзником у військовій системі, поки вони безсоромно розповсюджують брехню про Угорщину? Тому давайте зупинимося для дружньої розмови та запитаємо їх, як таке може бути", - заявляв він 24 лютого.

Варто зауважити, що Угорщина затягує ратифікацію членства Фінляндії та Швеції в НАТО з липня 2022 року.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Альянсу зараз є "головним пріоритетом".

Також ми писали, що Туреччина, Швеція та Фінляндія планують у березні відновити переговори щодо вступу скандинавських країн до НАТО.

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НАТОШвеціяУгорщинаФинляндияВиктор Орбан