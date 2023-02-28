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Генсек НАТО назвав вступ Фінляндії та Швеції головним пріоритетом Альянсу

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Фінляндія, Вівторок 28 лютого 2023 13:45
Генсек НАТО назвав вступ Фінляндії та Швеції головним пріоритетом Альянсу Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО є "головним пріоритетом" Альянсу. Обидві країни продемонстрували найшвидший прогрес.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Настав час ратифікувати та повністю вітати як Фінляндію, так і Швецію як членів", - сказав він на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін у Гельсінкі.

За його словами, "немислимо, щоб існувала будь-яка загроза Фінляндії чи Швеції без реакції НАТО".

Столтенберг сказав, що досі Фінляндія і Швеція мали "найшвидший процес вступу до НАТО в сучасній історії".

Обидві країни подали заявку на членство у травні минулого року, а у червні всі союзники з НАТО погодилися запросити обидві країни приєднатися до альянсу та виклали протоколи про приєднання.

На даний момент 28 із 30 союзників ратифікували вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Тільки Угорщина та Туреччина ще не зробили цього.

За словами Столтенберга, угорський парламент дав зрозуміти, що вони розпочнуть обговорення протягом кількох днів.

Столтенберг додав, що Туреччина висловила деяке занепокоєння з приводу приєднання країн, переважно щодо Швеції.

Раніше президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив, що Фінляндія і Швеція братимуть участь як повноправні члени НАТО на саміті військового альянсу у Вільнюсі в липні.

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