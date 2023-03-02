Венгрия снова перенесла голосование по одобрению членства Финляндии и Швеции в НАТО

Таким образом, Венгрия продолжает оставаться одной из двух стран, которая все еще не одобрила членство Швеции и Финляндии в НАТО.

Перенести голосование парламент Венгрии решил после того, как премьер Виктор Орбан обвинил скандинавские страны в "распространении лжи".

"Неправильно, что они просят нас принять их на борт, в то время как они распространяют откровенную ложь о Венгрии, о верховенстве закона в Венгрии, о нашей демократии и о жизни здесь. Как кто-то может хотеть быть нашим союзником в военной системе, пока они бесстыдно распространяют ложь о Венгрии? Поэтому давайте остановимся для дружеского разговора и спросим их, как такое может быть", - заявлял он 24 февраля.

Стоит заметить, что Венгрия затягивает ратификацию членства Финляндии и Швеции в НАТО с июля 2022 года.