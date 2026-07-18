Угорщина знову блокує Україну: що не так із відкриттям кластерів ЄС

Угорщина відмовилася відкривати нові етапи переговорів про вступ України до ЄС. Будапешт намагався розділити Україну та Молдову, але інші країни виступили проти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Європейську правду" та її джерела в Брюсселі.
Напередодні, 17 липня, відбулося засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA). Головною темою було відкриття переговорних кластерів номер 2 та 3, які є критично важливими для подальшої інтеграції України та Молдови.
Проте Угорщина виступила проти. Будапешт заблокував процес для української сторони, і це рішення зупинило всю процедуру.
Угорська делегація застосувала вибіркову тактику: дипломати погодилися відкрити кластер номер 3 для Молдови. Водночас для України "зелене світло" так і не ввімкнули.
Один зі співрозмовників видання пояснив ситуацію так:
"Сьогодні COELA обговорювала результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України та Молдови з тим, щоб затвердити їх та надіслати обом державам офіційні листи з проханням надати ЄС свої переговорні позиції за обома кластерами. Але Угорщина дала "зелене світло" лише надсиланню листа Молдові щодо кластера №3".
Такий підхід не сподобався іншим членам блоку. Більшість держав ЄС виступили проти розділення двох країн.
У Брюсселі вважають, що Україна та Молдова мають рухатися паралельно. У результаті пропозицію Угорщини відхилили, але жодного рішення так і не було ухвалено.
Європейські чиновники мають лише одну спробу виправити ситуацію найближчим часом.
Ось ключові дати графіка європейців:
Засідання в наступну середу стане останнім перед великими канікулами. Якщо дипломати не домовляться 22 липня, питання відкладуть щонайменше до осені. Це означає втрату дорогоцінного часу для українських реформ та інтеграції.
Нагадаємо, Комітет постійних представників держав-членів при ЄС (COREPER) схвалив відкриття шостого кластера в переговорах про євроінтеграцію України.
Естонія закликала прискорити вступ України до ЄС. Прем’єр-міністр Крістен Міхал також заявив, що Євросоюз повинен негайно відкрити всі переговорні кластери.
Навіть Варшава, попри загострення стосунків з Києвом, підтримує швидке відкриття переговорних кластерів щодо вступу України в Євросоюз. Це позиція також майже всіх країн-членів.