Угорщина знову блокує Україну: що не так із відкриттям кластерів ЄС

Напередодні, 17 липня, відбулося засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA). Головною темою було відкриття переговорних кластерів номер 2 та 3, які є критично важливими для подальшої інтеграції України та Молдови.

Проте Угорщина виступила проти. Будапешт заблокував процес для української сторони, і це рішення зупинило всю процедуру.

Спроба розділити країни

Угорська делегація застосувала вибіркову тактику: дипломати погодилися відкрити кластер номер 3 для Молдови. Водночас для України "зелене світло" так і не ввімкнули.

Один зі співрозмовників видання пояснив ситуацію так:

"Сьогодні COELA обговорювала результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України та Молдови з тим, щоб затвердити їх та надіслати обом державам офіційні листи з проханням надати ЄС свої переговорні позиції за обома кластерами. Але Угорщина дала "зелене світло" лише надсиланню листа Молдові щодо кластера №3".

Такий підхід не сподобався іншим членам блоку. Більшість держав ЄС виступили проти розділення двох країн.

У Брюсселі вважають, що Україна та Молдова мають рухатися паралельно. У результаті пропозицію Угорщини відхилили, але жодного рішення так і не було ухвалено.

Що буде далі

Європейські чиновники мають лише одну спробу виправити ситуацію найближчим часом.

Ось ключові дати графіка європейців:

22 липня - наступне засідання робочої групи COELA;

серпень - літня перерва в роботі інституцій ЄС;

1 вересня - перша зустріч експертів після відпусток.

Засідання в наступну середу стане останнім перед великими канікулами. Якщо дипломати не домовляться 22 липня, питання відкладуть щонайменше до осені. Це означає втрату дорогоцінного часу для українських реформ та інтеграції.