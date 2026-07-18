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Венгрия снова блокирует Украину: что не так с открытием кластеров ЕС

02:39 18.07.2026 Сб
2 мин
Как Венгрия пытается разделить вступление в ЕС Молдовы и Украины?
aimg Филипп Бойко
Фото: венгерский премьер Петер Мадяр (Getty Images)

Венгрия отказалась открывать новые этапы переговоров о вступлении Украины в ЕС. Будапешт пытался разделить Украину и Молдову, но другие выступили против.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Европейскую правду" и ее источники в Брюсселе.

Накануне, 17 июля, состоялось заседание Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA). Главной темой было открытие переговорных кластеров номер 2 и 3, которые критически важны для дальнейшей интеграции Украины и Молдовы.

Однако Венгрия выступила против. Будапешт заблокировал процесс для украинской стороны, и это решение приостановило всю процедуру.

Попытка разделить страны

Венгерская делегация применила выборочную тактику: дипломаты согласились открыть кластер номер 3 для Молдовы. В то же время, для Украины "зеленый свет" так и не включили.

Один из собеседников издания объяснил ситуацию так:

"Сегодня COELA обсуждала результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы с тем, чтобы утвердить их и прислать обеим государствам официальные письма с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по обоим кластерам. Но Венгрия дала "зеленый свет" только посылке письма Молдове относительно кластера №3".

Такой подход не понравился другим членам блока. Большинство государств ЕС выступили против разделения двух стран.

В Брюсселе считают, что Украина и Молдова должны двигаться параллельно. В результате предложение Венгрии было отклонено, но ни одно решение так и не было принято.

Что будет дальше

У европейских чиновников есть лишь одна попытка исправить ситуацию в ближайшее время.

Вот ключевые даты графика европейцев:

  • 22 июля – следующее заседание рабочей группы COELA;
  • август – летний перерыв в работе институтов ЕС;
  • 1 сентября – первая встреча экспертов после отпусков.

Заседание в следующую среду станет последним перед большими каникулами. Если дипломаты не договорятся 22 июля, вопросы отложат как минимум до осени. Это означает потеря драгоценного времени для украинских реформ и интеграции.

Контекст новости

Напомним, Комитет постоянных представителей государств-членов при ЕС (COREPER) одобрил открытие шестого кластера в переговорах о евроинтеграции Украины.

Эстония призвала ускорить вступление Украины в ЕС. Премьер-министр Кристен Михал также заявил, что Евросоюз должен немедленно открыть все переговорные кластеры.

Даже Варшава, несмотря на обострение отношений с Киевом, поддерживает скорейшее открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз. Это также позиция почти всех стран-членов.

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