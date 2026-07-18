Венгрия снова блокирует Украину: что не так с открытием кластеров ЕС

Венгрия отказалась открывать новые этапы переговоров о вступлении Украины в ЕС. Будапешт пытался разделить Украину и Молдову, но другие выступили против.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Европейскую правду" и ее источники в Брюсселе.
Накануне, 17 июля, состоялось заседание Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA). Главной темой было открытие переговорных кластеров номер 2 и 3, которые критически важны для дальнейшей интеграции Украины и Молдовы.
Однако Венгрия выступила против. Будапешт заблокировал процесс для украинской стороны, и это решение приостановило всю процедуру.
Венгерская делегация применила выборочную тактику: дипломаты согласились открыть кластер номер 3 для Молдовы. В то же время, для Украины "зеленый свет" так и не включили.
Один из собеседников издания объяснил ситуацию так:
"Сегодня COELA обсуждала результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы с тем, чтобы утвердить их и прислать обеим государствам официальные письма с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по обоим кластерам. Но Венгрия дала "зеленый свет" только посылке письма Молдове относительно кластера №3".
Такой подход не понравился другим членам блока. Большинство государств ЕС выступили против разделения двух стран.
В Брюсселе считают, что Украина и Молдова должны двигаться параллельно. В результате предложение Венгрии было отклонено, но ни одно решение так и не было принято.
У европейских чиновников есть лишь одна попытка исправить ситуацию в ближайшее время.
Вот ключевые даты графика европейцев:
Заседание в следующую среду станет последним перед большими каникулами. Если дипломаты не договорятся 22 июля, вопросы отложат как минимум до осени. Это означает потеря драгоценного времени для украинских реформ и интеграции.
Напомним, Комитет постоянных представителей государств-членов при ЕС (COREPER) одобрил открытие шестого кластера в переговорах о евроинтеграции Украины.
Эстония призвала ускорить вступление Украины в ЕС. Премьер-министр Кристен Михал также заявил, что Евросоюз должен немедленно открыть все переговорные кластеры.
Даже Варшава, несмотря на обострение отношений с Киевом, поддерживает скорейшее открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз. Это также позиция почти всех стран-членов.