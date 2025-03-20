Угорщина не завадить Україні відкрити переговорні кластери з ЄС цього року, - Стефанішина

Україна проводить консультації з Угорщиною та Єврокомісією з приводу відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Позиція Угорщини не завадить цьому процесу.
Про це заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"Ми ведемо консультації з угорською стороною, так само як і з Європейською комісією. Ми розуміємо, що питання блокування Угорщини виходить далеко за межі самого переговорного процесу. Україна готова відкривати кластери та послідовно, і так само може зробити відкриття всіх кластерів в рамках однієї міжурядової конференції, залежно від того, як будуть вестись перемовини з угорською стороною", - сказала Стефанішина.
Вона наголосила, що питання відкриття всіх переговорних кластерів сьогодні фактично залежить від Єврокомісії.
"Ми впевнені, що питання про членство України в ЄС - це рішення, яке вже ухвалене. І розглядаємо проблему з Угорщиною лише як невелику перепону, яка не заважає досягненню нашої мети про відкриття всіх переговорних розділів саме в цьому році", - зазначила віцепрем'єр.
Стефанішина також прокоментувала плани Угорщини провести внутрішнє опитування щодо того, чи вважають угорці можливим членство України в ЄС.
"Хочу нагадати, що це не референдум, а письмове опитування громадян. Таке ж письмове опитування також відбувалося у грудні 2023 року напередодні рішення Європейської ради про відкриття переговорного процесу. Тому ми вже проходили цей процес. Я думаю, що підтримка громадян Угорщини є більш позитивною, ніж очікує угорський уряд. Я також давала публічні сигнали угорській стороні про те, що уряд України завжди готовий до діалогу", - додала вона.
Нагадаємо, як розповів нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, переговори про вступ України до ЄС затягуються через Угорщину. Будапешт блокує перемовини.
До того ж прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув ультиматум Європейського Союзу. Серед його вимог - відмова приймати Україну до ЄС.
Як писало Politico, ЄС міг би позбавити Угорщину права голосу, але не бажає публічного розриву єдності, який міг би спровокувати такий крок.
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