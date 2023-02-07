Угорщина запроваджує "суворий контроль" для українського зерна

Уряд Угорщини встановлює "суворі перевірки" якості та безпечності харчового ланцюга для зерна, яке надходить з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства сільського господарства Угорщини.
Нагадаємо, в жовтні Угорщина відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна.
До того ж на початку січня Угорщина запланувала виділити 3,5 млн доларів для вивезення українського зерна до Африки.
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