Угорщина запроваджує "суворий контроль" для українського зерна

Уряд Угорщини встановлює "суворі перевірки" якості та безпечності харчового ланцюга для зерна, яке надходить з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства сільського господарства Угорщини.

Нагадаємо, в жовтні Угорщина відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна.

До того ж на початку січня Угорщина запланувала виділити 3,5 млн доларів для вивезення українського зерна до Африки.

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