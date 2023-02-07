Венгрия вводит "строгий контроль" для украинского зерна

Правительство Венгрии устанавливает "строгие проверки" качества и безопасности пищевой цепи для зерна, поступающего из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Венгрии.

Напомним, в октябре Венгрия открыла железнодорожный терминал для перевозки украинского зерна.

К тому же, в начале января Венгрия запланировала выделить 3,5 млн долларов для вывоза украинского зерна в Африку.

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