Угорщина заблокувала зближення України з ЄС: коли можуть зняти вето

Зазначається, що саміт ЄС не досяг згоди щодо спільної заяви на підтримку України через вето Угорщини, яка також зірвала початок переговорів про вступ України до ЄС.

Усі країни Євросоюзу, окрім Угорщини, заявили, що Європейська рада підтверджує невід’ємне право України на самовизначення та твердо підтримує її прагнення до членства в ЄС. Вони також високо оцінили швидкість проведення реформ в Україні та відзначили значний прогрес у цьому напрямку.

Крім того, 26 держав закликали Україну та Єврокомісію активізувати роботу з підготовки до вступу до Євросоюзу.

Той факт, що ці висновки Європейської ради підтримали лише 26 з 27 країн-членів ЄС (всі, крім Угорщини), означає, що офіційного рішення про відкриття першого переговорного кластеру не буде, поки Угорщина не змінить свою позицію (на відміну від Молдови, де цей крок буде невдовзі зроблено).

За словами поінформованих співрозмовників РБК-Україна, зняття угорського вето не варто очікувати аж до виборів в Угорщині, які пройдуть навесні наступного року. Тож найпевніше, що цей час Україна та Євросоюз будуть активізувати технічну роботу, зокрема проведення відповідних реформ в Україні, однак формального прогресу (відкриття переговорних кластерів) поки не варто буде очікувати через позицію Угорщини.