Венгрия заблокировала сближение Украины с ЕС: когда могут снять вето

Отмечается, что саммит ЕС не достиг согласия относительно совместного заявления в поддержку Украины из-за вето Венгрии, которая также сорвала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Все страны Евросоюза, кроме Венгрии, заявили, что Европейский совет подтверждает неотъемлемое право Украины на самоопределение и твердо поддерживает ее стремление к членству в ЕС. Они также высоко оценили скорость проведения реформ в Украине и отметили значительный прогресс в этом направлении.

Кроме того, 26 государств призвали Украину и Еврокомиссию активизировать работу по подготовке к вступлению в Евросоюз.

Тот факт, что эти выводы Европейского совета поддержали только 26 из 27 стран-членов ЕС (все, кроме Венгрии), означает, что официального решения об открытии первого переговорного кластера не будет, пока Венгрия не изменит свою позицию (в отличие от Молдовы, где этот шаг будет вскоре сделан).

По словам информированных собеседников РБК-Украина, снятия венгерского вето не стоит ожидать вплоть до выборов в Венгрии, которые пройдут весной следующего года. Поэтому скорее всего, что это время Украина и Евросоюз будут активизировать техническую работу, в частности проведение соответствующих реформ в Украине, однако формального прогресса (открытие переговорных кластеров) пока не стоит ожидать из-за позиции Венгрии.