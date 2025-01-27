Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо "виборів" у Білорусі, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Верховна представниця Європейського Союзу (ЄС) із закордонних справ Кая Каллас разом із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос виступили із власною заявою, у якій наголосили, що "голосування", яке відбулося 26 січня в Білорусі, не можна вважати вільним і справедливим.

Також вони закликали звільнити всіх політичних в’язнів, серед яких і співробітник представництва ЄС. Крім того, у заяві прозвучала можливість запровадження нових санкцій проти Білорусі.



"Сьогоднішні фіктивні вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Народ Білорусі заслуговує на реальне право голосу щодо того, хто керує їхньою країною. Безжальні й безпрецедентні репресії щодо прав людини, обмеження участі в політичному житті й доступу до незалежних ЗМІ в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої легітимності" , - йдеться у заяві.

"Вибори" у Білорусі

26 січня в Білорусі відбулися так звані "вибори" президента, на яких 70-річний Олександр Лукашенко, який вже понад 30 років утримує владу, висунув свою кандидатуру в сьомий раз.

Європейські лідери різко відреагували на ці події. Каллас назвала ці "вибори" фіктивними та "наругою над демократією". Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що білоруси фактично були позбавлені вибору.

Тим часом голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Білорусі Ігор Карпенко повідомив, що за самопроголошеного главу держави Олександра Лукашенка на так званих "виборах" проголосували 86,82% виборців.