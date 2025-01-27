Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по "выборам" в Беларуси, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода ".

Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас вместе с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос выступили с собственным заявлением, в котором отметили, что "голосование", которое состоялось 26 января в Беларуси, нельзя считать свободным и справедливым.

Также они призвали освободить всех политических заключенных, среди которых и сотрудник представительства ЕС. Кроме того, в заявлении прозвучала возможность введения новых санкций против Беларуси.



"Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Народ Беларуси заслуживает реального права голоса относительно того, кто руководит их страной. Безжалостные и беспрецедентные репрессии в отношении прав человека, ограничение участия в политической жизни и доступа к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс какой-либо легитимности", - говорится в заявлении.

"Выборы" в Беларуси

26 января в Беларуси состоялись так называемые "выборы" президента, на которых 70-летний Александр Лукашенко, который уже более 30 лет удерживает власть, выдвинул свою кандидатуру в седьмой раз.

Европейские лидеры резко отреагировали на эти события. Каллас назвала эти "выборы" фиктивными и "надругательством над демократией". Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что белорусы фактически были лишены выбора.

Между тем председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что за самопровозглашенного главу государства Александра Лукашенко на так называемых "выборах" проголосовали 86,82% избирателей.