Угорщина заблокувала щорічну заяву ЄС про розширення, що стосується України

Угорщина, яка виступає проти членства України в Європейському Союзі, заблокувала щорічну заяву ЄС про процес розширення блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як пише видання, уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не підтримав позитивну оцінку просування України на шляху до євроінтеграції.

Данська міністерка у справах Європи Марі Бьєрре зазначила, що інші країни ЄС підтвердили прогрес України у виконанні вимог Брюсселя.

"26 держав-членів демонструють сильну підтримку Україні, а сама Україна виконує свої зобов'язання", - повідомила Б'єрре.

Вона додала, що формулювання в проєкті заяви щодо України були "справедливими і пропорційними". Міністр у справах Європи Німеччини Гунтер Кріхбаум назвав дії Угорщини "дедалі деструктивнішими" і звинуватив Будапешт у блокуванні рішень ЄС.

Україна досі не може почати переговори про членство

Вето Угорщини означає, що Україна поки що не може розпочати формальні переговори щодо вступу до ЄС. Водночас тривають неформальні консультації щодо умов членства, зазначила Б'єрре.

"Це дає Україні конкретні вказівки, як проводити реформи, яких результатів очікує більшість держав-членів", - пояснила міністр.

Вона також висловила впевненість, що Київ зміг би досягти швидкого прогресу, якщо Угорщина зніме своє вето.

Крім оцінки України, заява ЄС про розширення містила аналіз просування шести балканських країн, а також Туреччини, Молдови та Грузії.

Згідно з останнім аналізом Єврокомісії, найбільший прогрес у процесі вступу показала Чорногорія - країна може завершити переговори до кінця 2026 року, якщо збережуться нинішні темпи реформ. Для Албанії завершення переговорів прогнозується до кінця 2027 року.