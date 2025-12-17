Венгрия заблокировала ежегодное заявление ЕС о расширении, касающееся Украины
Венгрия, выступающая против членства Украины в Европейском Союзе, заблокировала ежегодное заявление ЕС о процессе расширения блока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Как пишет издание, правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не поддержало положительную оценку продвижения Украины на пути к евроинтеграции.
Датский министр по делам Европы Мари Бьерре отметила, что остальные страны ЕС подтвердили прогресс Украины в выполнении требований Брюсселя.
"26 государств-членов демонстрируют сильную поддержку Украине, а сама Украина выполняет свои обязательства", - сообщила Бьерре.
Она добавила, что формулировки в проекте заявления по Украине были "справедливыми и пропорциональными".. Министр по делам Европы Германии Гунтер Крихбаум назвал действия Венгрии "все более деструктивными" и обвинил Будапешт в блокировании решений ЕС.
Украина до сих пор не может начать переговоры о членстве
Вето Венгрии означает, что Украина пока не может начать формальные переговоры по вступлению в ЕС. В то же время, продолжаются неформальные консультации по условиям членства, отметила Бьерре.
"Это дает Украине конкретные указания, как проводить реформы, каких результатов ожидает большинство государств-членов", - пояснила министр.
Она также выразила уверенность, что Киев смог бы добиться быстрого прогресса, если Венгрия снимет свое вето.
Кроме оценки Украины, заявление ЕС о расширении содержало анализ продвижения шести балканских стран, а также Турции, Молдовы и Грузии.
Согласно последнему анализу Еврокомиссии, наибольший прогресс в процессе вступления показала Черногория - страна может завершить переговоры до конца 2026 года, если сохранятся нынешние темпы реформ. Для Албании завершение переговоров прогнозируется до конца 2027 года.
Напомним, как пишет известное зарубежное издание Reuters, в ЕС считают, что вступление Украины в блок невозможно к 2027 году. Украина все еще официально не завершила даже одного из 36 этапов вступления в ЕС.
Венгрия, как известно, не первый раз блокирует решения, которые приближают Украину к евроинтеграции Украины.