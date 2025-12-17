ua en ru
Венгрия заблокировала ежегодное заявление ЕС о расширении, касающееся Украины

Среда 17 декабря 2025 04:05
UA EN RU
Фото: Венгрия не первый раз блокирует решения по Украине в ЕС (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Венгрия, выступающая против членства Украины в Европейском Союзе, заблокировала ежегодное заявление ЕС о процессе расширения блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как пишет издание, правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не поддержало положительную оценку продвижения Украины на пути к евроинтеграции.

Датский министр по делам Европы Мари Бьерре отметила, что остальные страны ЕС подтвердили прогресс Украины в выполнении требований Брюсселя.

"26 государств-членов демонстрируют сильную поддержку Украине, а сама Украина выполняет свои обязательства", - сообщила Бьерре.

Она добавила, что формулировки в проекте заявления по Украине были "справедливыми и пропорциональными".. Министр по делам Европы Германии Гунтер Крихбаум назвал действия Венгрии "все более деструктивными" и обвинил Будапешт в блокировании решений ЕС.

Украина до сих пор не может начать переговоры о членстве

Вето Венгрии означает, что Украина пока не может начать формальные переговоры по вступлению в ЕС. В то же время, продолжаются неформальные консультации по условиям членства, отметила Бьерре.

"Это дает Украине конкретные указания, как проводить реформы, каких результатов ожидает большинство государств-членов", - пояснила министр.

Она также выразила уверенность, что Киев смог бы добиться быстрого прогресса, если Венгрия снимет свое вето.

Кроме оценки Украины, заявление ЕС о расширении содержало анализ продвижения шести балканских стран, а также Турции, Молдовы и Грузии.

Согласно последнему анализу Еврокомиссии, наибольший прогресс в процессе вступления показала Черногория - страна может завершить переговоры до конца 2026 года, если сохранятся нынешние темпы реформ. Для Албании завершение переговоров прогнозируется до конца 2027 года.

Напомним, как пишет известное зарубежное издание Reuters, в ЕС считают, что вступление Украины в блок невозможно к 2027 году. Украина все еще официально не завершила даже одного из 36 этапов вступления в ЕС.

Венгрия, как известно, не первый раз блокирует решения, которые приближают Украину к евроинтеграции Украины.

