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Угорщина заблокувала проєкт ЄС щодо гарантій безпеки та військової допомоги Україні, - Politico

Понеділок 03 березня 2025 12:42
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Угорщина заблокувала проєкт ЄС щодо гарантій безпеки та військової допомоги Україні, - Politico Фото: Угорщина заблокувала проєкт ЄС (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Угорщина заблокувала проект документу ЄС. Він передбачав гарантії безпеки для України та новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

На зустрічі послів ЄС у п'ятницю Угорщина заблокувала проєкт тексту, що стосується України, який містив формулювання про гарантії безпеки, які Європейський Союз може надати Києву, а також новий пакет військової допомоги.

Це рішення стало частиною ширшої розбіжності серед країн ЄС щодо підходу до підтримки України в умовах війни.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зі свого боку заявив, що його країна відмовиться від подальшої фінансової або військової допомоги Україні.

Він також відкинув так званий "мир через силу", який, на його думку, є нереалістичною політикою.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив листа голові Європейської ради Антоніу Кошті, в якому закликав до прямих переговорів між ЄС та Росією для досягнення припинення вогню в Україні.

Орбан також запропонував заблокувати ухвалення висновків Європейської ради щодо України.

Крім того, Словаччина запровадить жорсткі заходи проти України, якщо не буде вирішена проблема з припиненням транзиту газу через країну.

Як повідомляє Reuters, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Київ у завданні шкоди, не продовживши угоду з Росією щодо транспортування газу через Україну.

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