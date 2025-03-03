Угорщина заблокувала проєкт ЄС щодо гарантій безпеки та військової допомоги Україні, - Politico

Угорщина заблокувала проект документу ЄС. Він передбачав гарантії безпеки для України та новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

На зустрічі послів ЄС у п'ятницю Угорщина заблокувала проєкт тексту, що стосується України, який містив формулювання про гарантії безпеки, які Європейський Союз може надати Києву, а також новий пакет військової допомоги.

Це рішення стало частиною ширшої розбіжності серед країн ЄС щодо підходу до підтримки України в умовах війни.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зі свого боку заявив, що його країна відмовиться від подальшої фінансової або військової допомоги Україні.

Він також відкинув так званий "мир через силу", який, на його думку, є нереалістичною політикою.