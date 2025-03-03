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Венгрия заблокировала проект ЕС по гарантиям безопасности и военной помощи Украине, - Politico

Понедельник 03 марта 2025 12:42
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Венгрия заблокировала проект ЕС по гарантиям безопасности и военной помощи Украине, - Politico Фото: Венгрия заблокировала проект ЕС (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Венгрия заблокировала проект документа ЕС. Он предусматривал гарантии безопасности для Украины и новый пакет военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

На встрече послов ЕС в пятницу Венгрия заблокировала проект текста, касающийся Украины, который содержал формулировку о гарантиях безопасности, которые Европейский Союз может предоставить Киеву, а также новый пакет военной помощи.

Это решение стало частью более широкого разногласия среди стран ЕС относительно подхода к поддержке Украины в условиях войны.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо со своей стороны заявил, что его страна откажется от дальнейшей финансовой или военной помощи Украине.

Он также отверг так называемый "мир через силу", который, по его мнению, является нереалистичной политикой.

Напомним, что недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо председателю Европейского совета Антониу Коште, в котором призвал к прямым переговорам между ЕС и Россией для достижения прекращения огня в Украине.

Орбан также предложил заблокировать принятие выводов Европейского совета по Украине.

Кроме того, Словакия введет жесткие меры против Украины, если не будет решена проблема с прекращением транзита газа через страну.

Как сообщает Reuters, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба, не продлив соглашение с Россией по транспортировке газа через Украину.

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