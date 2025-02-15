Угорщина заблокувала переговори про членство України в ЄС. ЗМІ дізналися деталі

Так, польське головування презентувало в п'ятницю лист з умовами відкриття кластера "Основи", який мав бути надісланий в Україну.

"Це передбачає підготовку та ухвалення двох дорожніх карт. Одна з них стосуватиметься плану реформ у сфері верховенства права, а інша - реформ державного управління", - йдеться у статті.

Текст листа отримав широку підтримку країн ЄС, за винятком однієї делегації, а для його відправки необхідне одноголосне рішення.

За даними видання, Угорщина висунула Україні додаткові умови, зокрема, серед іншого вони зажадали план захисту національних меншин.

"Це питання може затримати або навіть запобігти відкриттю першого кластера у квітні. Тим паче, що це лише перший етап процедури, що включає ще два рішення, які мають бути ухвалені одноголосно і, отже, наражаються на ризик блокування", - констатують польські журналісти.