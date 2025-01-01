Польща перебрала від Угорщини головування в Раді Євросоюзу: які пріоритети Варшави

Польща відсьогодні і на пів року, з 1 січня й по 30 червня 2025 року, розпочала своє головування в Раді Європейського Союзу. Серед основних завдань Варшави на цей період, зокрема, питання зміцнення європейської безпеки на тлі геополітичних конфліктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт головування Польщі в Раді ЄС .

Зазначимо, що представники польського уряду з початку цього року перебрали головування на міністерських зустрічах ЄС від угорської сторони, яке завершилося після 31 грудня 2024-го.

В релізі щодо пріоритетів діяльності Польщі у Раді Євросоюзу вказується, що країна бере на себе головування "в період невизначеності та занепокоєння".

"Європа бореться з наслідками збройної агресії Росії проти України та необхідністю зміцнення власної обороноздатності. Ми є свідками зростання геополітичної напруги, ерозії заснованого на правилах міжнародного порядку та гібридних атак, спрямованих на європейську демократію та безпеку", - йдеться в заяві польської сторони.

Зазначається, що для Європи триває "час випробувань і рішень", і що ЄС "має захистити себе та своїх громадян і подбати про своє найближче сусідство".

"Відповідальність перед майбутніми поколіннями вимагає єдності ЄС і готовності працювати з партнерами, які поділяють наші цінності, зокрема з кандидатами на членство. Крім того, це зобов'язує нас захищати цінності, на яких базується Співтовариство, такі як демократія, свобода та верховенство права", - декларується в релізі.

Відтак, заявляє Варшава, польське головування "підтримуватиме діяльність зі зміцнення європейської безпеки в усіх її вимірах: зовнішньому, внутрішньому, інформаційному, економічному, енергетичному, харчовому та охороні здоров'я".

Нижче наводяться 7 відповідних "вимірів безпеки":

Оборона і безпека

Охорона людей і кордонів

Стійкість до зовнішнього втручання та дезінформації

Забезпечення безпеки та свободи бізнесу

Перехід енергії

Конкурентоспроможне та стійке сільське господарство

Безпека здоров'я

Очікування від головування Польщі в Раді ЄС

Нагадаємо, головування в Раді Європейського Союзу - законодавчому органі блоку - переходить до країн-учасниць ЄС на шестимісячний термін по черзі. Польща вже головувала у Раді раніше - у 2011 році.

У грудні 2024 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запевнив, що польське головування в Раді ЄС в першій половині наступного року має сприяти досягненню згоди щодо подальших санкцій проти Росії.

Також Сікорський, говорячи про цілі його країни під час головування у Раді Європейського союзу, зазначав, що планується зосередження на забезпеченні ефективного темпу розширення організації.

Також нещодавно посол України у Польщі Василь Боднар оцінив, чого очікувати Україні від головування Польщі в ЄС з 2025 року.

Подробиці про плани Польщі під час свого головування у Раді ЄС, - читайте у матеріалі РБК-Україна.