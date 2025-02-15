Венгрия заблокировала переговоры о членстве Украины в ЕС. СМИ узнали детали

Так, польское председательство представило в пятницу письмо с условиями открытия кластера "Основы", которое должно было быть отправлено в Украину.

"Это предполагает подготовку и принятие двух дорожных карт. Один из них будет касаться плана реформ в области верховенства права, а другой - реформ государственного управления", - говорится в статье.

Текст письма получил широкую поддержку стран ЕС, за исключением одной делегации, а для его отправки необходимо единогласное решение.

По данным издания, Венгрия выдвинула Украине дополнительные условия, в частности, среди прочего они потребовали план защиты национальных меньшинств.

"Этот вопрос может задержать или даже предотвратить открытие первого кластера в апреле. Тем более, что это лишь первый этап процедуры, включающий еще два решения, которые должны быть приняты единогласно и, следовательно, подвержены риску блокировки", - констатируют польские журналисты.