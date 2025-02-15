Орбан раптово похвалив Україну і дав оптимістичний прогноз щодо досягнення миру

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раптово похвалив Україну. Така його заява виглядає досить раптовою, враховуючи його позицію щодо України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю американському телеведучому Такеру Карлсону.

"Українці вирішили захищати свою власну територію, право вступити в НАТО і бути частиною західної архітектури безпеки та економіки. І вони б'ються героїчно, тому я дуже обережний, щоб робити будь-які критичні зауваження щодо президента або України", - сказав він.

Тому що, як зазначив Орбан, те, що зробили українці "справді є чимось героїчним та історичним", щоб протистояти такій силі, як Росія, протягом такого довгого часу.

Крім того, прем'єр Угорщини вважає, що постійного миру у війні РФ проти України реалістично досягти за найближчі шість місяців.

"Так, безумовно, я думаю, навіть раніше. Сильні люди укладуть мир, тепер у нас є сильні лідери", - сказав він, маючи на увазі президента США Дональда Трампа.