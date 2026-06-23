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Угорщина заблокувала наступні кроки до вступу України в ЄС, - Politico

22:02 23.06.2026 Вт
2 хв
Будапешт знову пішов проти всіх країн блоку
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Петер Мадяр (Getty Images)

Угорщина заблокувала важливий процедурний етап, необхідний для відкриття наступних переговорних кластерів щодо вступу України та Молдови до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Угорщина виявилася єдиною країною, яка виступила проти спільного листа Європейської Ради та Єврокомісії. У цьому документі була викладена узгоджена позиція 27 держав-членів блоку щодо подальших кроків євроінтеграції.

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Через вето Будапешта ініціативу доведеться винести на повторне обговорення наступного тижня.

Україна мала на меті відкрити всі шість переговорних кластерів до середини липня. Проте через позицію угорської сторони дотриматися цього графіка буде значно складніше.

За словами європейських дипломатів, угорський уряд загалом погодився на відкриття першого кластера. Однак прем’єр Угорщини Петер Мадяр категорично наполягав на тому, щоб з офіційних документів вилучили формулювання про набуття Києвом членства в ЄС "якомога швидше".

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила перший із шести переговорних кластерів. Очікується, що решту кластерів можуть відкрити до кінця липня або протягом наступних шести місяців. Водночас одним із найбільш оптимістичних сценаріїв називають приєднання України до ЄС у 2030 році.

Разом із тим низка держав-членів висловлює застереження щодо майбутнього розширення ЄС. Зокрема, нещодавно президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вступ України може створити додаткові виклики для польського аграрного сектору.

Крім того, раніше повідомлялося, що Петер Мадяр домігся вилучення із підсумкової заяви саміту ЄС згадки про прискорений вступ України до Євросоюзу.

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УкраїнаУгорщинаПетер МадярВступ в ЄС