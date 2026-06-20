ua en ru
Сб, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Польща не зацікавлена в тому, щоб Україна стала членом Євросоюзу, - Чернєв

23:00 20.06.2026 Сб
2 хв
Чому Польща не має інтересу у вступі України до ЄС?
aimg Едуард Ткач
Польща не зацікавлена в тому, щоб Україна стала членом Євросоюзу, - Чернєв Фото: Єгор Чернєв (sluga-narodu.com)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Польща не має інтересу в тому, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу. Причина, зокрема, в економічному питанні.

Про це заявив заступник голови Комітету ВР із питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він пояснив, що Польща не зацікавлена у членстві України в ЄС через те, що від приєднання нашої країни до блоку постраждають польські аграрії.

"Тому що через це будуть потерпати їхні аграрії, які не такі ефективні, як наші. Тому що Україна стане досить великою країною-представником в Раді Європи. Тому що ми будемо центром збірки східної Європи. Я думаю, що ось ця напруга продиктована і політично-економічними питаннями і загрозою для Польщі при вступі України в ЄС. І ця карта буде розігруватися ще не раз, на жаль", - сказав Чернєв.

Читайте також: Мета – 2030. Як Україна вступатиме до ЄС і хто може затягнути цей процес

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 15 травня Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до ЄС. Очікується, що всі шість кластерів будуть відкриті або до кінця липня, або протягом півроку. Оптимістичним терміном вступу країни до блоку є 2030 рік.

При цьому є кілька країн, які виступають проти вступу. Днями президент Польщі Кароль Навроцький публічно заявив, що вступ України до ЄС пов’язаний із ризиками для польського аграрного сектору.

Також ми писали, що днями прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр домігся того, щоб із заяви саміту ЄС було виключено формулювання про прискорений вступ України до блоку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Україна
Новини
ЗСУ вдарили по мосту, який з'єднує окупований Крим із фронтом
ЗСУ вдарили по мосту, який з'єднує окупований Крим із фронтом
Аналітика
Замість сотні років Україну можна розмінувати за 10-15 років: інтерв'ю з СЕО XTI Engineering
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Замість сотні років Україну можна розмінувати за 10-15 років: інтерв'ю з СЕО XTI Engineering