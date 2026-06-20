Польща не зацікавлена в тому, щоб Україна стала членом Євросоюзу, - Чернєв

Він пояснив, що Польща не зацікавлена у членстві України в ЄС через те, що від приєднання нашої країни до блоку постраждають польські аграрії.

"Тому що через це будуть потерпати їхні аграрії, які не такі ефективні, як наші. Тому що Україна стане досить великою країною-представником в Раді Європи. Тому що ми будемо центром збірки східної Європи. Я думаю, що ось ця напруга продиктована і політично-економічними питаннями і загрозою для Польщі при вступі України в ЄС. І ця карта буде розігруватися ще не раз, на жаль", - сказав Чернєв.