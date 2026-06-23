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Венгрия заблокировала следующие шаги по вступлению Украины в ЕС, - Politico

22:02 23.06.2026 Вт
2 мин
Будапешт снова пошел против всех стран блока
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Петер Мадьяр (Getty Images)

Венгрия заблокировала важный процедурный этап, необходимый для открытия переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Венгрия оказалась единственной страной, выступившей против совместного письма Европейского Совета и Еврокомиссии. В этом документе была изложена согласованная позиция 27 государств-членов блока по дальнейшим шагам евроинтеграции.

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Из-за вето Будапешта инициативу придется вынести на повторное обсуждение на следующей неделе.

Украина стремилась открыть все шесть переговорных кластеров до середины июля. Однако из-за позиции венгерской стороны придерживаться этого графика будет гораздо сложнее.

По словам европейских дипломатов, венгерское правительство в целом согласилось на открытие первого кластера. Однако премьер Венгрии Петер Мадяр категорически настаивал на том, чтобы из официальных документов изъяли формулировку об обретении Киевом членства в ЕС "как можно скорее".

Вступление Украины в ЕС

Напомним,15 июня Украина открыла первый из шести переговорных кластеров. Ожидается, что остальные кластеры могут открыть до конца июля или в течение следующих шести месяцев. В то же время одним из наиболее оптимистичных сценариев называют присоединение Украины к ЕС в 2030 году.

Вместе с тем, ряд государств-членов высказывает предостережение о будущем расширении ЕС. В частности, недавно президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вступление Украины может создать дополнительные вызовы для польского аграрного сектора.

Кроме того, ранее сообщалось, что Петер Мадяр добился исключения из итогового заявления саммита ЕС упоминания об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз.

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