Венгрия заблокировала следующие шаги по вступлению Украины в ЕС, - Politico

Венгрия оказалась единственной страной, выступившей против совместного письма Европейского Совета и Еврокомиссии. В этом документе была изложена согласованная позиция 27 государств-членов блока по дальнейшим шагам евроинтеграции.

Из-за вето Будапешта инициативу придется вынести на повторное обсуждение на следующей неделе.

Украина стремилась открыть все шесть переговорных кластеров до середины июля. Однако из-за позиции венгерской стороны придерживаться этого графика будет гораздо сложнее.

По словам европейских дипломатов, венгерское правительство в целом согласилось на открытие первого кластера. Однако премьер Венгрии Петер Мадяр категорически настаивал на том, чтобы из официальных документов изъяли формулировку об обретении Киевом членства в ЕС "как можно скорее".

Вступление Украины в ЕС

Напомним,15 июня Украина открыла первый из шести переговорных кластеров. Ожидается, что остальные кластеры могут открыть до конца июля или в течение следующих шести месяцев. В то же время одним из наиболее оптимистичных сценариев называют присоединение Украины к ЕС в 2030 году.