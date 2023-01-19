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Угорщина заблокувала черговий транш допомоги ЄС Україні, - ЗМІ

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Четвер 19 січня 2023 17:24
Угорщина заблокувала черговий транш допомоги ЄС Україні, - ЗМІ Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Угорщина заблокувала сьомий транш допомоги Європейського Союзу на озброєння для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

За словами високопоставленого дипломата Євросоюзу, йдеться про півмільярда євро з Європейського фонду миру, з якого країни ЄС з початку повномасштабної війни, розв'язаною Росією, фінансують летальне озброєння та засоби захисту для України.

Зазначається, що країни ЄС тиснутимуть на Будапешт 22 січня під час зустрічі міністрів закордонних справ країн.

При цьому тепер угорське вето викликає ще більше обурення серед дипломатів ЄС, оскільки воно не має жодного виправдання, окрім того, що воно надає перевагу Росії.

Проте в ЄС також є план Б, як у випадку, коли на початку грудня Угорщина заблокувала 18 млрд євро макродопомоги для України. Тоді ЄС прийняв законодавчий акт, який дає змогу погоджували цю допомогу без Угорщини. Тож якщо Будапешт відмовиться від збройової підтримки України, ЄС може прийняти таке рішення і в 26 країнах, припускають дипломати в Брюсселі.

"Невеликій проросійській державі, яка має винятки з усіх санкцій, важко диктувати позицію всьому ЄС", - сказав дипломат у коментарі RMF FM.

До того ж, Угорщина хоче виключити кількох російських олігархів із списку санкцій ЄС, не надавши жодного обґрунтування.

"Це все одно, що просити амністію для засудженого, тому що ті, хто в чорному списку, є в ньому, тому що є докази", - сказав дипломат.

Зазначається, що бюджет Фонду миру становить 5,6 млрд євро. У грудні цього року він був збільшений на 2 млрд євро з можливістю ще одного збільшення майже до 11 млрд євро.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр пояснила, як Україна працює над блокуваннями Угорщиною рішень ЄС.

До того ж, РБК-Україна повідомляло, що Угорщина хоче виключити зі списку санкцій ЄС дев'ять російських олігархів.

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