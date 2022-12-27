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Як Україна працює над блокуваннями Угорщиною рішень ЄС: пояснення віце-прем'єра

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Україна, Вівторок 27 грудня 2022 21:08
Як Україна працює над блокуваннями Угорщиною рішень ЄС: пояснення віце-прем'єра Фото: віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 27 грудня, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина розповіла, як українська влада здійснює комунікацію з Угорщиною щодо рішень на підтримку України під час війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в ефірі телемарафону.

"Угорщина - це якраз та країна, яка ухвалила свідоме рішення не надавати системну фінансову допомогу Україні, намагалась кілька разів блокувати фінансову допомогу Європейського Союзу для України, а також не надає військову допомогу нашій державі. Тому основна комунікація в питаннях, які залежать від Угорщини, здійснюється через взаємодію з Європейським Союзом", - розповіла Стефанішина.

За її словами, наразі така взаємодія успішна, адже робота з цією країною ЄС призвела до того, що консенсус усе ж таки можна знайти й щодо фінансової допомоги Україні та щодо підтримки санкцій.

"Але ця країна (Угорщина - ред.) справді показала своє обличчя. Зокрема голосуючи за останній пакет санкцій, саме Угорщина наполягала на виключенні із санкційного пакета трьох міністрів уряду злочинної Російської Федерації. І я думаю, що це більш красномовна позиція цієї країни, ніж будь-які заяви зокрема України", – додала вона.

Нагадаємо, Орбан натякнув на бажання поразки України у війні. Проте йому різко відповіли в МЗС України.

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