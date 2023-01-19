Венгрия заблокировала очередной транш помощи ЕС Украине, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM .

По словам высокопоставленного дипломата Евросоюза, речь идет о полумиллиарде евро из Европейского фонда мира, из которого страны ЕС с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, финансируют летальное вооружение и средства защиты для Украины.

Отмечается, что страны ЕС будут давить на Будапешт 22 января во время встречи министров иностранных дел стран.

При этом теперь в венгерское вето вызывает еще большее возмущение среди дипломатов ЕС, поскольку у него нет ни одного оправдания, кроме того, что оно помогает России.

Однако у ЕС также есть план Б, как в случае, когда в начале декабря Венгрия заблокировала 18 млрд евро макропомощи для Украины. Тогда ЕС принял законодательный акт, позволяющий согласовывать эту помощь без Венгрии. Если Будапешт откажется от оружейной поддержки Украины, ЕС может принять такое решение и в 26 странах, предполагают дипломаты в Брюсселе.

" Небольшому пророссийскому государству, у которого есть исключения из всех санкций, трудно диктовать позицию всему ЕС", - сказал дипломат в комментарии RMF FM.

К тому же, Венгрия хочет исключить нескольких российских олигархов из списка санкций ЕС, не предоставив ни одного обоснования.

"Это все равно, что просить амнистию для осужденного, потому что те, кто в черном списке, есть в нем, потому что есть доказательства" , - сказал дипломат.

Отмечается, что бюджет Фонда мира составляет 5,6 млрд евро. В декабре этого года он был увеличен на 2 млрд евро с возможностью еще одного увеличения почти до 11 млрд евро.

Напомним, вице-премьер-министр объяснила, как Украина работает над блокировками Венгрией решений ЕС.

К тому же РБК-Украина сообщало, что Венгрия хочет исключить из списка санкций ЕС девять российских олигархов.

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