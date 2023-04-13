Угорщина вийде з Міжнародного інвестиційного банку після запроваджених санкцій США

У четвер, 13 квітня, в уряді Угорщини вирішили вийти з Міжнародного інвестиційного банку, який називають "кублом шпигунів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства економічного розвитку Угорщини.

"Тому уряд відкликає осіб, які обіймають посади в Міжнародному інвестиційному банку та делегованих Угорською державою, а також виходить з міжнародної фінансової організації", - додали в Угорщині.

Зазначається, що уряд обговорив ситуацію та встановив, що діяльність банку втратила сенс унаслідок запроваджених американських санкцій.

"Відповідно до заходів, оголошених 12 квітня 2023 року, Сполучені Штати Америки внесли до санкційного списку трьох високопосадовців Будапештського міжнародного інвестиційного банку", - йдеться у повідомленні.

Вчора Сполучені Штати Америки запровадили чергові санкції проти Росії, які ще більше обмежують її доступ до міжнародної фінансової системи. До списку обмежень також потрапив Міжнародний інвестиційний банк Угорщини.

Раніше зазначалось, що США можуть вже найближчим часом анонсувати санкції проти "впливових осіб" Угорщини.

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