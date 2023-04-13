RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Венгрия выйдет из Международного инвестиционного банка после введенных санкций США

Фото: Венгрия выйдет из Международного инвестиционного банка (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 13 апреля, в правительстве Венгрии решили выйти из Международного инвестиционного банка, который называют "кублом шпионов".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства экономического развития Венгрии.

"В соответствии с мерами, объявленными 12 апреля 2023 года, Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список трех высокопоставленных чиновников Будапештского международного инвестиционного банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство обсудило ситуацию и установило, что деятельность банка потеряла смысл в результате введенных американских санкций.

"Поэтому правительство отзывает лиц, занимающих должности в Международном инвестиционном банке и делегированных Венгерским государством, а также выходит из международной финансовой организации", - добавили в Венгрии.

Вчера Соединенные Штаты Америки ввели очередные санкции против России, еще больше ограничивающие ее доступ к международной финансовой системе. В список ограничений также попал Международный инвестиционный банк Венгрии.

Ранее отмечалось, что США могут в ближайшее время анонсировать санкции против "влиятельных лиц" Венгрии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВенгрияСанкции против России