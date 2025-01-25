Туск: якщо Орбан заблокує санкції ЄС, то він в команді Путіна

Угорщина може заблокувати автоматичне продовження європейських санкцій проти Росії. Такий крок підтвердить, що угорський прем'єр Віктор Орбан діє в інтересах Москви, вважає Польща.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польського прем'єра Дональда Туска в соцмережі X.

Днями міністр кабінету міністрів Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що президентство Дональда Трампа у США створило "нову ситуацію", за якої не можна, щоб санкції проти РФ продовжувались автоматично. "Якщо Орбан дійсно заблокує європейські санкції в ключовий для війни момент, буде абсолютно ясно, що в цій великій грі за безпеку та майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками цього факту", - відреагував на це прем'єр Польщі.