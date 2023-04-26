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Угорщина висунула умови для транзиту забороненої на експорт агропродукції з України

Фото: Угорщина оголосила умови транзиту української агропродукції, забороненої на імпорт (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Угорщина оголосила умови транзиту української агропродукції, на яку накладена заборона на ввезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укртрансбезпеку".

Так, Угорщина заборонила ввезення на свою митну територію з України аграрні товари, які в митних деклараціях вказані за наступними кодами УКТ ЗЕД: 0201, 0202, 0203, 0204, 0207, 0407, 0409, 0710, 1001, 1002, 1003, 1005, 1008, 1101, 1102, 1104, 1205, 1206, 1512, 1514, 1701, 1905, 2005, 2204.

"Такі товари можуть прямувати через Угорщину лише транзитом і лише за виконання низки умов", - попереджають в відомстві.

Умови для транзиту є наступними:

  • вантажівка має бути опломбована пломбами, які встановлюються при оформленні митної декларації Т1;
  • транзитний товар не може перебувати на території Угорщини більше 7 діб.

В "Укртрансбезпеці" додають, що за порушення термінів перебування транзитного товару на території Угорщини поліція та митні органи мають право накласти санкції на перевізника.

"За таке порушення передбачений штраф у розмірі 100% від вартості продукції без врахування ПДВ. Умови перетину кордону для різних товарів можуть змінюватись залежно від рішень окремих країн чи від міжнародних домовленостей", - підкреслили у "Укртрансбезпеці".

Як повідомлялось, Єврокомісія та міністри з п'яти країн Євросоюзу не змогли дійти згоди щодо питання імпорту української агропродукції.

Нагадаємо, уряд Польщі офіційно заборонив ввозити зерно та інше продовольство з України.

Крім того, після Польщі про заборону імпорту українського зерна заявила Угорщина. Заборона була введена щонайменше до 30 червня.

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Угорщина