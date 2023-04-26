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Венгрия выдвинула условия для транзита запрещенной на экспорт агропродукции из Украины

Фото: Венгрия объявила условия транзита украинской агропродукции, запрещенной на импорт (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Венгрия объявила условия транзита украинской агропродукции, на которую наложен запрет на ввоз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укртрансбезопасность".

Венгрия запретила ввоз на свою таможенную территорию из Украины аграрные товары, которые в таможенных декларациях указаны по следующим кодам УКТ ВЭД: 0201, 0202, 0203, 0204, 0207, 0407, 0409,00 , 1101, 1102, 1104, 1205, 1206, 1512, 1514, 1701, 1905, 2005, 2204.

"Такие товары могут следовать через Венгрию только транзитом и только при выполнении ряда условий", - предупреждают в ведомстве.

Условия для транзита следующие:

  • грузовик должен быть опломбирован пломбами, устанавливаемыми при оформлении таможенной декларации Т1;
  • транзитный товар не может находиться на территории Венгрии более 7 дней.

В "Укртрансбезопасности" добавляют, что за нарушение сроков пребывания транзитного товара на территории Венгрии полиция и таможенные органы имеют право наложить санкции на перевозчика.

"За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 100% от стоимости продукции без учета НДС. Условия пересечения границы для разных товаров могут изменяться в зависимости от решений отдельных стран или от международных договоренностей", - подчеркнули в "Укртрансбезопасности".

Как сообщалось, Еврокомиссия и министры из пяти стран Евросоюза не смогли прийти к согласию по вопросу импорта украинской агропродукции.

Напомним, правительство Польши официально запретило ввозить зерно и другую продовольствие из Украины.

Кроме того, после Польши о запрещении импорта украинского зерна заявила Венгрия. Запрет был введен по меньшей мере до 30 июня.

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Венгрия