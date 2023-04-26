Венгрия выдвинула условия для транзита запрещенной на экспорт агропродукции из Украины

Венгрия объявила условия транзита украинской агропродукции, на которую наложен запрет на ввоз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укртрансбезопасность".
Венгрия запретила ввоз на свою таможенную территорию из Украины аграрные товары, которые в таможенных декларациях указаны по следующим кодам УКТ ВЭД: 0201, 0202, 0203, 0204, 0207, 0407, 0409,00 , 1101, 1102, 1104, 1205, 1206, 1512, 1514, 1701, 1905, 2005, 2204.
"Такие товары могут следовать через Венгрию только транзитом и только при выполнении ряда условий", - предупреждают в ведомстве.
Условия для транзита следующие:
В "Укртрансбезопасности" добавляют, что за нарушение сроков пребывания транзитного товара на территории Венгрии полиция и таможенные органы имеют право наложить санкции на перевозчика.
"За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 100% от стоимости продукции без учета НДС. Условия пересечения границы для разных товаров могут изменяться в зависимости от решений отдельных стран или от международных договоренностей", - подчеркнули в "Укртрансбезопасности".
Как сообщалось, Еврокомиссия и министры из пяти стран Евросоюза не смогли прийти к согласию по вопросу импорта украинской агропродукции.
Напомним, правительство Польши официально запретило ввозить зерно и другую продовольствие из Украины.
Кроме того, после Польши о запрещении импорта украинского зерна заявила Венгрия. Запрет был введен по меньшей мере до 30 июня.
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