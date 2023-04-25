Імпорт зерна з України: переговори Єврокомісії з 5 країнами ЄС провалилися

Єврокомісія та міністри з п'яти країн Євросоюзу не змогли дійти згоди щодо питання імпорту української агропродукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

За інформацією польського видання, третій раунд переговорів заступника голови Єврокомісії Валдіса Домбровскіса та комісара з сільського господарства Януша Войцеховського з міністрами сільського господарства Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччини та Угорщини завершився провалом. Обговорення продовжуються на технічному рівні.

Як зазначають журналісти, Європейська комісія запропонувала "конструктивний та науково обґрунтований підхід". Зокрема, він передбачає, що країни мають надати докази у вигляді статистики, щоб обґрунтувати свої вимоги та дозволити ЄК розглянути їх.

При цьому Єврокомісія "в досить жорсткій формі" повідомила міністрам, що підтримка аграріїв, яка включає 100 млн євро з антикризового резерву на виплати, згоду на включення певних сільськогосподарських товарів до списку заборонених до імпорту з України та допомогу в експорті зерна залежить від зняття заборон на імпорт.

Також Домбровскіс у відповідь на заклики розширити перелік заборонених для ввезення товарів заявив про готовність проводити захисні розслідування. Вони могли б призводити до припинення імпорту.

У виданні зазначають, що Єврокомісію починає дратувати додавання до списку дедалі більшої кількості продуктів. Відомство погодилося на заборону імпорту пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, що вже було безпрецедентним рішенням.