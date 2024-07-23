Угорщина виставила Україні ультиматум для розблокування 6,5 млрд євро на зброю від ЄС

За його словами, енергопостачання Угорщини та Словаччини нібито під загрозою, оскільки 33% і 40-45% їх імпорту сирої нафти припадає на російську компанію "Лукойл" і нафта йде транзитом через Україну.

Сійярто наголосив, що в угоді про асоціацію між ЄС та Україною чітко зазначено, що Україна не може повністю або частково переривати транзит енергоносіїв через свою територію до країн ЄС.

На його думку, Єврокомісії буде важко підтримати Україну в цьому питанні, однак Угорщина все одно не обмежиться самою лише скаргою до ЄС.

"Я дав зрозуміти, що поки це питання не буде вирішено Україною, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярдів євро компенсації за постачання зброї з Європейської миротворчої програми. Тому що як виглядатиме виплата 6,5 мільярдів євро, якій ми сприяємо, поки Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання? Я вважаю, що тут кристально чиста ситуація, і Єврокомісія повинна справді тиснути на Україну, щоб знову дозволити постачання нафти "Лукойлу" через Україну", - зазначив Сійярто.