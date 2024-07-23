Венгрия выставила Украине ультиматум для разблокирования 6,5 млрд евро на оружие от ЕС

По его словам, энергоснабжение Венгрии и Словакии якобы под угрозой, поскольку 33% и 40-45% их импорта сырой нефти приходится на российскую компанию "Лукойл" и нефть идет транзитом через Украину.

Сийярто подчеркнул, что в соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной четко отмечено, что Украина не может полностью или частично прерывать транзит энергоносителей через свою территорию в страны ЕС.

По его мнению, Еврокомиссии будет трудно поддержать Украину в этом вопросе, однако Венгрия все равно не ограничится только жалобой в ЕС.

"Я дал понять, что пока этот вопрос не будет решен Украиной, все должны забыть о выплате 6,5 миллиарда евро компенсации за поставку оружия из Европейской миротворческой программы. Потому что как будет выглядеть выплата 6,5 миллиарда евро, которой мы способствуем, пока Украина грозит ли безопасность нашего энергоснабжения? Я считаю, что здесь кристально чистая ситуация, и Еврокомиссия должна действительно давить на Украину, чтобы снова разрешить поставки нефти "Лукойла" через Украину", - отметил Сийярто.