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Угорщина виставила Україні ультиматум для розблокування 6,5 млрд євро на зброю від ЄС

Угорщина, Вівторок 23 липня 2024 16:43
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Угорщина виставила Україні ультиматум для розблокування 6,5 млрд євро на зброю від ЄС Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Угорщина продовжуватиме блокувати програму фінансування військової допомоги Україні на 6,5 млрд євро в рамках Європейського фонду миру доки Київ не відновить постачання російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в інтерв'ю ATV Hіrado.

За його словами, енергопостачання Угорщини та Словаччини нібито під загрозою, оскільки 33% і 40-45% їх імпорту сирої нафти припадає на російську компанію "Лукойл" і нафта йде транзитом через Україну.

Сійярто наголосив, що в угоді про асоціацію між ЄС та Україною чітко зазначено, що Україна не може повністю або частково переривати транзит енергоносіїв через свою територію до країн ЄС.

На його думку, Єврокомісії буде важко підтримати Україну в цьому питанні, однак Угорщина все одно не обмежиться самою лише скаргою до ЄС.

"Я дав зрозуміти, що поки це питання не буде вирішено Україною, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярдів євро компенсації за постачання зброї з Європейської миротворчої програми. Тому що як виглядатиме виплата 6,5 мільярдів євро, якій ми сприяємо, поки Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання? Я вважаю, що тут кристально чиста ситуація, і Єврокомісія повинна справді тиснути на Україну, щоб знову дозволити постачання нафти "Лукойлу" через Україну", - зазначив Сійярто.

Транзит російської нафти до Угорщини

Нагадаємо, нещодавно Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл" до Угорщини та Словаччини.

Українські санкції проти "Лукойлу" було введено ще у 2018 році. Але цього року Київ вирішив посилити їх і заборонив транзит нафти.

В Угорщині заявили, що таке рішення України нібито є неприйнятним та незрозумілим.

Також повідомлялося, що Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл".

У чому Словаччина та Угорщина звинуватили Україну і чи буде суд через нафту РФ, - читайте у матеріалі РБК Україна.

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