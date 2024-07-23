ua en ru
Вт, 23 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Венгрия выставила Украине ультиматум для разблокирования 6,5 млрд евро на оружие от ЕС

Венгрия, Вторник 23 июля 2024 16:43
UA EN RU
Венгрия выставила Украине ультиматум для разблокирования 6,5 млрд евро на оружие от ЕС Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Венгрия будет продолжать блокировать программу финансирования военной помощи Украине на 6,5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира пока Киев не возобновит поставки российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в интервью ATV Hirado.

По его словам, энергоснабжение Венгрии и Словакии якобы под угрозой, поскольку 33% и 40-45% их импорта сырой нефти приходится на российскую компанию "Лукойл" и нефть идет транзитом через Украину.

Сийярто подчеркнул, что в соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной четко отмечено, что Украина не может полностью или частично прерывать транзит энергоносителей через свою территорию в страны ЕС.

По его мнению, Еврокомиссии будет трудно поддержать Украину в этом вопросе, однако Венгрия все равно не ограничится только жалобой в ЕС.

"Я дал понять, что пока этот вопрос не будет решен Украиной, все должны забыть о выплате 6,5 миллиарда евро компенсации за поставку оружия из Европейской миротворческой программы. Потому что как будет выглядеть выплата 6,5 миллиарда евро, которой мы способствуем, пока Украина грозит ли безопасность нашего энергоснабжения? Я считаю, что здесь кристально чистая ситуация, и Еврокомиссия должна действительно давить на Украину, чтобы снова разрешить поставки нефти "Лукойла" через Украину", - отметил Сийярто.

Транзит российской нефти в Венгрию

Напомним, недавно Украина прекратила транзит нефти российской компании "Лукойл" в Венгрию и Словакию.

Украинские санкции против "Лукойла" были введены еще в 2018 году. Но в этом году Киев решил усилить их и запретил транзит нефти.

В Венгрии заявили, что такое решение Украины якобы неприемлемо и непонятно.

Также сообщалось, что Венгрия может подать в суд из-за угрозы энергетической безопасности страны после того, как Украина прекратила транзит нефти российской компании "Лукойл".

В чем Словакия и Венгрия обвинили Украину и будет ли суд из-за нефти РФ, - читайте в материале РБК Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз НАФТА Венгрия Помощь Украине Военная помощь
NEWS
Кабмин утвердил начало и конец учебного года в школах: известны даты
Кабмин утвердил начало и конец учебного года в школах: известны даты
DAILY
Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины