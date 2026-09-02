Угорщина вирішила підтримати новий план Німеччини проти РФ

Міністерка закордонних справ Угорщини наголосила, що Будапешт глибоко стурбований зростанням кількості та інтенсивності російської гібридної діяльності на території Європи.

За її словами, нещодавні інциденти в Німеччині є свідченням дедалі небезпечнішої та безрозсуднішої моделі поведінки, яка становить серйозну загрозу для європейської безпеки та стійкості.

"Угорщина повністю солідарна з Німеччиною і готова підтримати нашого партнера у протидії гібридним загрозам", - заявила глава угорського МЗС.

Вона також наголосила, що на тлі цих викликів зміцнення стійкості, єдності та спільної готовності Європейського Союзу і НАТО є важливішим, ніж будь-коли.