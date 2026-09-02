ua en ru
Ср, 02 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Захарова пригрозила Німеччині за закриття "Русского дома" в Берліні

03:08 02.09.2026 Ср
2 хв
Причиною стала атака дрона з вибухівкою в німецькому аеропорту
aimg Катерина Коваль
Захарова пригрозила Німеччині за закриття "Русского дома" в Берліні Фото: спікер російського МЗС Марія Захарова (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Німеччина отримає "гідну відповідь" за рішення закрити "Русский дом" у Берліні та генеральне консульство РФ у Бонні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Через що виникло рішення Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив ці заходи як відповідь на гібридну атаку Росії - приводом стала історія з дроном, начиненим вибухівкою, який минулого місяця виявили поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле".

Окрім закриття консульства й "Русского дома", німецька сторона також анонсувала розширення санкційних списків ЄС новими особами.

Що заявила Захарова

"І "Русский дом", і наше генеральне консульство в Бонні давно не давали спокою правлячій верхівці. Тепер придумали привід. Ну що ж - отримають гідну відповідь", - заявила речниця МЗС Росії.

За її словами, Берлін вкотре пішов на загострення двосторонніх відносин "під абсолютно надуманим і вигаданим приводом", а жодних переконливих доказів причетності Росії наведено не було.

Захарова також звинуватила саму Німеччину в "розпалюванні українського конфлікту" та "участі в терактах проти мирних жителів", додавши, що Москва відповість на всі "антиросійські рішення".

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою біля українського вантажного літака Ан-124, через що аеропорт тимчасово зупиняв роботу.

Пізніше Die Zeit повідомило, що FPV-дрон влучив у найвразливішу частину крила літака - там, де розташовані паливні баки. Це означає, що атака була цілеспрямованою, а не просто "попередженням".

Крім того, 25 серпня німецькі правоохоронці виявили ще один безпілотник із вибухівкою, який, імовірно, також використовували під час атаки на Ан-124 в аеропорту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МЗС РФ Мария Захарова
Новини
Шостий день тривог. Як довго РФ може інтенсивно бити по Києву та чи загрожує це Заходу
Шостий день тривог. Як довго РФ може інтенсивно бити по Києву та чи загрожує це Заходу
Аналітика
ШІ навчився красти гроші: які нові схеми фінансового шахрайства з'явилися у 2026 році
Анна Рижукредактор РБК-Україна ШІ навчився красти гроші: які нові схеми фінансового шахрайства з'явилися у 2026 році