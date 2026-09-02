RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Венгрия решила поддержать новый план Германии против РФ

08:42 02.09.2026 Ср
2 мин
В Будапеште заявили, что полностью солидарны с Берлином
aimg Юлия Капитонова
Фото: Петер Мадьяр и Анита Орбан (Getty Images)

Венгрия готова помочь Германии противостоять гибридным угрозам со стороны России.

С таким заявлением выступила глава венгерского МИД Анита Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Х.

Министр иностранных дел Венгрии подчеркнула, что Будапешт глубоко обеспокоен ростом количества и интенсивности российской гибридной деятельности на территории Европы.

По ее словам, недавние инциденты в Германии являются свидетельством все более опасной и безрассудной модели поведения, которая представляет серьезную угрозу европейской безопасности и устойчивости.

"Венгрия полностью солидарна с Германией и готова поддержать нашего партнера в противодействии гибридным угрозам", - заявила глава венгерского МИД.

Она также подчеркнула, что на фоне этих вызовов укрепление устойчивости, единства и совместной готовности Европейского Союза и НАТО важнее, чем когда-либо.

Обострение отношений между Германией и РФ

1 сентября Германия официально возложила на Россию ответственность за гибридную атаку с применением дронов в аэропорту Лейпцига.

В ответ Берлин решил закрыть российское консульство в Бонне, расторгнуть соглашение по "Русскому дому" и предложить введение новых санкций ЕС.

Из-за атаки российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Германии.

Немецкие власти поддержали план, в рамках которого расширят перечень лиц, которые будут находиться под особым наблюдением в связи с гибридными угрозами.

Также ФРГ предложит ЕС новые санкционные списки россиян, причастных к организации и проведению подобных гибридных атак на территории европейских государств.

Более того, Берлин пообещал, что передаст Украине дополнительные ракеты для систем ПВО IRIS-T и несколько тысяч ударных дронов.

На фоне последних событий российские власти набросились на Германию с новыми угрозами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВенгрия