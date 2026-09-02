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Україна отримає ракети та тисячі дронів: Німеччина відповіла на атаку РФ в Лейпцигу

04:18 02.09.2026 Ср
2 хв
Крім озброєння, посилять і співпрацю розвідок двох країн
aimg Катерина Коваль
Україна отримає ракети та тисячі дронів: Німеччина відповіла на атаку РФ в Лейпцигу Фото: система протиповітряної оборони IRIS-T (Getty Images)
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Німеччина у відповідь на інцидент із дроном в аеропорту Лейпциг/Галле, у якому Берлін звинуватив Росію, передасть Україні додаткові ракети для систем ППО IRIS-T та кілька тисяч ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на t-online, яке отримало інформацію від джерел в уряді Німеччини.

Що передасть Німеччина

За даними джерел в урядових колах Берліна, вже у вересні Україна отримає додаткові зенітні ракети для систем IRIS-T, а найближчим часом - кілька тисяч ударних дронів.

Окрім озброєння, Берлін посилить і співпрацю розвідок із Києвом.

"Україна останніми місяцями значною мірою завдяки німецькій допомозі досягла великих військових успіхів", - заявили в німецькому уряді, додавши, що у Росії немає стратегічної відповіді на це, тож натомість Кремль вдається до ескалації - як воєнними ударами по Україні, так і посиленими гібридними атаками.

Реакція Києва

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв привітав рішучу відповідь Берліна на російську атаку в Лейпцигу. За його словами, Київ перебуває в тісній координації з Берліном щодо захисту критичної інфраструктури від дронів, скоординованих дій проти російського "тіньового флоту" та подальших санкцій проти Росії.

Німеччина вже офіційно поклала відповідальність за цю атаку на Росію. Того ж дня стало відомо, що Німеччина офіційно звинуватила РФ в гібридній атаці дронів на аеропорт Лейпцига - Берлін закрив консульство Росії в Бонні, розірвав договір щодо "Русского дома" та ініціював нові санкції в ЄС.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою біля українського вантажного літака Ан-124, через що аеропорт тимчасово зупиняв роботу.

Пізніше Die Zeit повідомило, що FPV-дрон влучив у найвразливішу частину крила літака - там, де розташовані паливні баки, що свідчить про цілеспрямовану атаку. Крім того, 25 серпня німецькі правоохоронці виявили ще один безпілотник із вибухівкою, який, імовірно, також використовували під час атаки на Ан-124.

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