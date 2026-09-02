У Києві пролунали вибухи через атаку реактивних дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України та КМВА .

Повітряні сили попереджали про рух реактивних безпілотників одразу в кількох напрямках - на Черкащині дрон пройшов повз Корсунь-Шевченківський курсом на Київщину, ще один прямував на Гостомель і Бучу з півночі, третій - на Київ повз Коцюбинське, а четвертий - на Обухів.

Через загрозу безпілотників у Києві оголосили повітряну тривогу - мешканців закликали негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги. Невдовзі в столиці пролунав вибух.