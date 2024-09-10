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Угорщина вирішила, кому віддасть свою частку з Фонду миру

Вівторок 10 вересня 2024 12:55
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Угорщина вирішила, кому віддасть свою частку з Фонду миру Фото: голова МЗС Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

В Угорщині вирішили віддати свою частку у розмірі 14 мільйонів євро з Фонду миру Чаду, а не Україні. Була названа причина.

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто під час пресконференції з головою МЗС Чаду Абдеррахманом Куламаллою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

Зазначається, що гроші підуть на зміцнення безпеки в Чаді, а також на створення нового закладу освіти, щоб забезпечити підготовку офіцерів. Так, Угорщина хоче поліпшити військові та оборонні можливості Чаду.

Сійярто натякнув на Україну, вказавши, що Угорщина підтримує "мирне вирішення конфлікту". За його словами, нібито тому його країна відмовилася направити ці гроші у Європейський фонд миру, який займається військовою допомогою Україні.

Говорячи про відносини Чаду та Угорщини він заявив, що обидві країни чітко віддані миру.

"Ми дві країни, які дуже ретельно зберігають свій суверенітет, дві країни, які чітко віддані миру. Дві країни, які чітко вірять, що війни можна і потрібно вирішувати переговорами, а не зброєю", - сказав Сійярто.

Відомо, що така пропозиція Угорщини буде включена до порядку денного засідання Комітету послів ЄС, яке заплановане на 26 вересня.

"Ми сподіваємося, що ця пропозиція буде прийнята", - заявив голова угорського МЗС.

Позиція Угорщини щодо війни РФ проти України

Уряд Угорщини неодноразово демонстрував свою доволі дивну як для європейської країни позицію щодо російської агресії проти України. Першочергово вона полягає в тому, що Будапешт натякає своїми діями та заявами на схвалення російських дій. Багато разів Угорщина зривала голосування в ЄС за допомогу Україні та пропонувала Києву здати окупантам свої території та громадян.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан підтримує економічні та енергетичні зв'язки з Росією, критикує санкції ЄС проти Москви і висловлює сумніви щодо ефективності допомоги Україні. В ЄС дії угорського уряду викликають різке засудження. Зокрема Орбана звинувачують у просуванні проросійських інтересів.

Європейський фонд миру

Це фінансовий інструмент Європейського Союзу, створений у 2021 році для підтримки миротворчих місій і підвищення безпеки в країнах-партнерах. Основна мета фонду - забезпечення миру та стабільності, а також допомога країнам, які стикаються з конфліктами чи загрозами.

Фонд дозволяє фінансувати надання військової допомоги, включно з постачанням зброї, техніки та навчанням військових. Це робить його унікальним інструментом, оскільки раніше ЄС переважно зосереджувався на цивільній допомозі.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Європейський фонд миру став важливим джерелом підтримки для Збройних Сил України, фінансуючи постачання озброєння та військового обладнання від країн ЄС. Фонд також використовується для підтримки миротворчих місій у інших конфліктних регіонах світу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Угорщина спростила порядок отримання віз для російських громадян. Країни ЄС розкритикували це рішення, наголосивши, що це загрожує безпеці Союзу.

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