Голова МЗС Естонії: Угорщина за темою України грає за команду противника

Прем'єр-міністр Укорщини Віктор Орбан не діє так, як більшість західних країн щодо війни Росії в Україні. Він перебуває на боці противника.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Я думаю, що Орбан розмовляє зі своїми виборцями в Угорщині зовсім не так, як ми домовилися в Європі. На жаль, саме у цьому питанні Орбан справді почав грати за команду противника", - сказав Цахкна.

Він також нагадав, що ЄС нічого не зробило для того, щоб Угорщина не мала права голосу.

"Ми все ще щось можемо. Процедура за статтею 7 договору про Європейський Союз розпочалася, що означало б призупинення права голосу держави-члена. Я не вірю в те, що це станеться, оскільки для цього буде потрібна згода всіх 26 країн, але принаймні ми хочемо створити в найближчому майбутньому ситуацію, за якої 21 країна зможе рухатися вперед у цьому процесі", - сказав Цахкна.

Головування Угорщини у ЄС

З 1 липня по 31 грудня 2024 року Угорщина є головою у Раді Європейського Союзу. На початку липня Орбан відвідав Україну і запропонував Києву припинити вогонь перед початком мирних переговорів із Росією. Потім він провів переговори з Путіним і зустрівся із Сі Цзіньпіном у Китаї.

Посли країн ЄС розкритикували Орбана за "мирну місію". Депутати Європарламенту закликали позбавити Угорщину права вето через такі дії.

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