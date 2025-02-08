Десятки країн виступили проти санкцій Трампа щодо МКС

У четвер, 6 лютого, президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС). На подію відреагували уряди десятків країн по всьому світу, ставши на захист суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Видання пише, що у відповідь на постанову, МКС закликав у п'ятницю 125 держав-учасниць, які ратифікували Римський статут, виступити проти санкцій, назвавши дії Вашингтона спробою "завдати шкоди його незалежній і неупередженій судовій роботі".

Наразі 79 країн, зокрема Бразилія, Канада, Данія, Мексика і Нігерія, опублікували спільний лист, у якому попередили, що санкції "збільшать ризик безкарності за найсерйозніші злочини і поставлять під загрозу міжнародне верховенство права".

The Guardian зазначає, що давні союзники США опинилися в розбіжностях із Вашингтоном, а глава провідної глобальної правозахисної організації назвав його "мстивим".

ЗМІ також навело реакції низки європейських лідерів. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що санкції "поставлять під загрозу інститут, який покликаний гарантувати, що диктатори цього світу не зможуть просто так переслідувати людей і розв'язувати війни".

Франція сказала, що підтвердить свою підтримку МКС і мобілізується разом зі своїми партнерами, щоб МКС міг продовжити свою місію. У Лондоні представник прем'єра Британії Кіра Стармера заявив, що Велика Британія підтримує незалежність суду.

Зі свого боку глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що МКС дав "голос жертвам в усьому світі" і що він "повинен мати можливість вільно вести боротьбу з глобальною безкарністю", тоді як головна правозахисна установа ООН заявила, що рішення Трампа має бути скасовано.