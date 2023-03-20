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Угорщина відмовляється фінансувати закупівлю ЄС боєприпасів для України

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Понеділок 20 березня 2023 16:41
Угорщина відмовляється фінансувати закупівлю ЄС боєприпасів для України Фото: міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Угорщина не братиме участі у спільному фінансуванні Євросоюзом закупівлі боєприпасів для передачі їх Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петера Сійярто, яку приводить Index.

Він пояснив, що на порядку денному Євросоюзу є кілька пропозицій, спрямованих на збільшення постачання озброєнь в Україну. Загалом на столі знаходяться дві пропозиції, які б дозволили перевозити велику кількість боєприпасів. Серед них у першому реченні йдеться, що якщо країна-учасниця постачає боєприпаси в Україну з власних запасів, то це фінансуватиметься із загального бюджету в розмірі одного мільярда євро.

"Угорщина досі не хоче постачати зброю. При цьому ми не заважаємо іншим робити те, чого вони хочуть. Вклад Угорщини у розмірі одного відсотка - це приблизно 10 мільйонів євро - буде використаний для інших заходів", - сказав міністр.

Він пояснив, що ці гроші витратять для таких цілей, як стабільність Західних Балкан та скорочення міграції до Євросоюзу. Згідно з другою пропозицією, держави-члени союзу намагатимуться передати Україні якнайбільше нових спільно закуплених боєприпасів. У зв'язку з цим буде також створено нову фінансову базу у розмірі одного мільярда євро.

"Угорщина також не братиме участі у цьому. Ми не купуємо боєприпасів для відправки в Україну. Тому внесок Угорщини до цього фонду також може бути використаний для спільної мети", - додав Сійярто.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ ЄС узгодили план щодо спільної закупівлі боєприпасів для України та поповнення власних запасів. На ці заходи планують виділити 2 млрд євро.

РБК-Україна повідомляло, що міністри закордонних справ країн ЄС сьогодні мали б підписати план щодо постачання боєприпасів для України.

Окрім того, в ЄС обговорюють виділення 500 млн євро на виробництво снарядів для потреб України.

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